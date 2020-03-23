عاجل.. وزارة الصحة: راقبنا 2798 مخالطا للمصابين بكورونا تأكدت إصابة 22 منهم

قال محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، إنه تم لحد اليوم، تتبع ومراقبة 2798 مخالطا، لمصابين بفيروس كورونا، لازال منهم قيد التتبع والمراقبة 2117 شخصا.

وأوضح اليوبي في تصريح صحافي، أن 582 شخصا من المخالطين، لازالوا في فترة الترصد والتتبع الطبي.

وأوضح المسؤول في الوزارة، أن من بين المخالطين المشتبه في إصابتهم بكورونا، أظهرت التحاليل أن 22 منهم مصابون بكورونا.

وأعلن مدير الأوبئة، أن حالات الوفيات لازالت مستقرة، منذ أمس، مسجلة اربع حالاتة وفاة لحد الآن.

وبلغ عدد الإصابات حتى اليوم الإثنين بفيروس كورونا في المغرب، ما مجموعه 143 إصابة، بعد تسجيل 9 حالات جديدة بعد عصر اليوم.

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وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن خمس حالات، بينما توفي أربع أشخاص.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.