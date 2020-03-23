شفاء حالتين جديدتين من كورونا و643 حالة تم استبعادها

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين، عن تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المتماثلين للشفاء، مسجلة حالتين إضافيتين.

وقال مدير مديرية الأوبئة في الوزارة، محمد اليوبي، في ندوة له اليوم الإثنين، إن وزارة الصحة سجلت اليوم حالتين جديدتين من الشفاء من فيروس كورونا، واحدة في مدينة الرباط وأخرى في مدينة تمارة، ليرتفع عدد المتعافين من هذا الوباء في المغرب إلى خمسة حالات.

وفي ذات السياق، أوضح اليوبي، أن المصالح الطبية وفي إطار التتبع والمراقبة الصحية والوبائية للمخالطين تم تتبع 2798 مخالط لا زال منهم قيد التتبع 2117 فيما أنهى الآخرون فترة الترصد الطبي، مسجلا إصابة 22 شخص من المخالطين بفيروس كورونا.

يشار إلى أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الإثنين عن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في المغرب إلى 143، موزعة على كل الجهات، كما إن مجموع الحالات التي استبعدت من الإصابة هي 643 حالة.

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