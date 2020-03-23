عاجل.. تسجيل 9 حالة إصابة جديدة بكورونا بالمغرب.. الحصيلة: 143 حالة

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 143 حالة، حتى الساعة السادسة بعد الزوال، بعد تسجيل 11 حالات جديدة.

جاء ذلك في تصريح صحافي، لمحمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، من مقر وكالة المغرب العربي للأنباء.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.