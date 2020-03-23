المصادقة على تشكيل اللجنة المنظمة للكنيست

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم الإثنين، على تشكيل اللجنة المنظمة المسؤولة عن تشكيل اللجان برلمانية مثل اللجنة الخارجية والأمنية واللجنة المالية ولجنة خاصة بمتابعة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بتأييد 61 عضو كنيست وامتناع رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين.

وقاطعت كتلة اليمين (الليكود، "يهدوت هتوراه"، "شاس" و"يمينا") بالإضافة إلى عضو الكنيست أورلي ليفي أبيكاسيس جلسة التصويت على تشكيل اللجنة. وبتشكيل اللجنة المنظمة، يبدأ رسميًا عمل الكنيست الـ23، بعد تعطيل دام لمدة أسبوع فرضه رئيس الكنيست، إدلشتاين، منعا لسيطرة قائمة "كاحول لافان"، على السلطة التشريعية.

يأتي ذلك غداة نظر المحكمة العليا الإسرائيلية بالتماس قدمته كتلة "كاحول لافان" و"الحركة من أجل نزاهة الحكم" للمطالبة بانعقاد الهيئة العامة للكنيست لانتخاب رئيس جديد له.

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وبتشكيل اللجنة المنظمة للكنيست، يمكن البدء بالعملية التشريعية، حيث تسعى كتلة "كاحول لافان" إلى الإطاحة برئيس الكنيست وانتخاب آخر جديد، بالإضافة إلى سن قوانين تمنع تتعلق بتحديد ولاية رئيس الحكومة لعامين واقتراح آخر بانتخاب مباشر لرئيس الحكومة، وتشريع ثالث يمنع متهم بقضايا جنائية من تشكيل الحكومة.

وأشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" إلى أن معسكر بيني غانتس، في إشارة إلى "كاحول لافان" و"العمل - ميرتس" و"يسرائيل بيتينو" والقائمة المشتركة، توافق على تعيين غابي أشكينازي ("كاحول لافان") رئيسا للجنة الخارجية والأمن، وعضو الكنيست عوفر شيلاح رئيسا للجنة متابعة فيروس كورونا.

ولفت الموقع إلى خلاف بين القائمة المشتركة و"يسرائيل بيتينو" حول تعيين رئيس للجنة المالية، وذلك في أعقاب طلب أفيغدور ليبرمان تعيين عضو الكنيست عن حزبه، عوديد فورير، رئيسا للجنة.وذكر الموقع أن نواب المشتركة أوضحوا انهم في هذه المرحلة يدعمون تشكيل اللجنة المنظمة، وفي مرحلة لاحقة بعد حل النزاع مع ليبرمان، سيدعمون إنشاء اللجان الأخرى.