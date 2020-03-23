شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الإمارات تقرر عودة جميع طلبتها الدارسين في الخارج خلال 48 ساعة حفاظا على سلامتهم بمواجهة كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:34 مساءً, 23 مارس 2020 م المناطق - واس قررت دولة الإمارات العربية المتحدة عودة جميع طلابها الإماراتيين الدارسين بالخارج سواء المبتعثين من أي جهة ابتعاث أو على حسابهم الخاص و الموجودين حاليا في بلد الدراسة إلى الإمارات خلال 48 ساعة وذلك بالتنسيق مع جهات الابتعاث والملحقيات و السفارات في بلد الدراسة.

جاء ذلك في تعميم أصدرته وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات بشأن الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالطلبة الدارسين بالخارج وذلك في إطار الخطوات الوقائية و الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 ) لضمان الحفاظ على سلامة الطلاب .

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