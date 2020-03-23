إيران: على أميركا رفع العقوبات إذا كانت تريد مساعدتنا

طهران ـ رويترز: قال الرئيس الإيراني حسن روحاني امس إنه ينبغي للولايات المتحدة رفع العقوبات إذا كانت تريد مساعدة إيران في احتواء تفشي وباء كورونا المستجد، مضيفا أن بلاده ليس لديها نية لقبول عرض واشنطن تقديم مساعدة إنسانية. وذلك في خطاب تلفزيوني أمس .وعرضت واشنطن تقديم مساعدات إنسانية لإيران امس الاول لكن الزعيم الإيراني علي خامنئي رفض هذا العرض. ويتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن في 2018 من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات التي أعاقت اقتصاد طهران.

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