شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال فـي الضفة المحتلة وعباس يصدر عفوا عاما عن بعض المساجين

القدس المحتلة ـ « » ـ وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب نعلين غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان “استشهاد مواطن فلسطيني (لم تعرف هويته حتى اعداد الخبر)، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه قرب نعلين غرب مدينة رام الله المحتلة”. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن شخصا آخر أصيب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية نعلين غرب رام الله جرى نقله لمجمع فلسطين الطبي. ونشرت صورة قالت إنها للشخص الذي أردته قوات الاحتلال على حاجز عسكري قرب بلدة نعلين غرب رام الله. فيما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان “تم إحباط محاولة تخريبية بالقرب من مفرق نعلين حيث رصد جنود الجيش بضعة شبان مشتبها فيهم يلقون صخورًا باتجاه سيارات إسرائيلية مارة على شارع سريع”. وأضاف البيان “أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه المشتبه فيهم بعد أن ألقوا صخرة وخطّطوا لإلقاء المزيد من الصخور”. وتابع “قتل أحد المشتبه فيهم “الشهيد الفلسطيني” جراء إطلاق النار، وأصيب مشتبه آخر ولاذ بالفرار حيث يقوم الجنود بتمشيط المنطقة”. على صعيد اخر، قال نبيل أبو ردينة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية إن الرئيس محمود عباس أصدر عفوا عن كل من أمضى نصف مدة العقوبة من المسجونين في قضايا الجنح والجنايات “مع احتفاظ حق المجني عليه بالادعاء المدني”. وأضاف أبو ردينة أن العفو يأتي في ظل مخاطر انتشار فيروس فيروس كورونا. وتابع أن هذا القرار “لا ينطبق على المحكومين بعدد من الجنايات الخطرة”.

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