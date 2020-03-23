إنشاء صندوق عالمي لمكافحة «كوفيد19».. وفرنسا تختبر علاجا

ـ السعودية تفرض حظر تجول جزئيا والإمارات تعلق الرحلات الجوية

ـ تسجيل الوفاة الثانية في البحرين وتعليق صلاة الجماعة

ـ سوريا تؤكد أول حالة إصابة

ـ وفاة ضابطين بالجيش المصري جراء إصابتهما بالفيروس

ـ تمديد الطوارئ الصحية بالمغرب وإيقاف إصدار الصحف الورقية

ـ تعليق الصلاة في (الأقصى) وإصابات جديدة في الأردن والعراق ولبنان

ـ لا إصابات جديدة في الداخل الصيني والوباء يواصل الفتك بإيطاليا وإسبانيا

ـ إمدادات للطواقم الطبية في بريطانيا عبر الجيش

ـ ارتفاع المصابين في ألمانيا والوفيات في فرنسا وتركيا

ـ 1812 وفاة في إيران ونيوزيلندا تستعد لحالة إغلاق

ـ حظر تجول في اليونان ومصابون جدد في تايلاند وكوريا الجنوبية

أوسلو ـ عواصم ـ وكالات: قالت وزارة الخارجية النرويجية امس إن الأمم المتحدة ستؤسس صندوقا لدعم علاج مرضى وباء كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم. في حين أكد علماء فرنسيون النتائج الإيجابية لدراسات سريرية لتأثير مزيج من دوائين هيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين ضد الوباء القاتل .

وذكرت وزيرة الخارجية النرويجية إينه إريكسن سوريدي في بيان أن “صندوقا متعدد المانحين تحت رعاية الأمم المتحدة سيوفر لشركائنا القدرة على استشراف الأمور وسيساعد في جعل الجهود أكثر فاعلية”. وقالت الوزارة إن الغرض من الصندوق هو مساعدة البلدان النامية التي تعاني من ضعف الأنظمة الصحية في مواجهة الأزمة وكذلك معالجة العواقب طويلة الأمد.وأضافت إن إعلانا رسميا قد يصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع. وفي فرنسا ووفقا لتقرير نشر في “مجلة انتيرناشونال انتيميكروبيكال أجينت” العلمية فإنه لا توجد حتى الآن أدوية خاصة لعلاج مرض “كوفيد 19”، علاوة على ذلك، أجريت العديد من التجارب السريرية لبيان تأثير الأدوية الحالية على فيروس كورونا. وأوضح التقرير أن الدراسات أجريت على مجموعتين من الأدوية: المجموعة الأولى هي دواء وريدي له نشاط واسع مضاد للفيروسات يمنع تكاثر الفيروس عن طريق إنهاء نسخ الحمض النووي الريبي، والمجموعة الثانية هي العقاقير المضادة للملاريا كلوروكين وهيدروكسي كلوروكوين.

وأظهرت نتائج الاختبارات على العقاقير التي أجريت على 36 مريضا بالغا أصيبوا بفيروس كورونا فعالية ضد نشاط الفيروس. وتم تقسيم المرضى إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى استمروا في تناول المضادات الحيوية لمنع العدوى البكتيرية، والمجموعة الثانية تناولوا 200 ملليغرام عن طريق الفم من كبريتات هيدروكسي كلوروكين ثلاث مرات يوميًا لمدة 10 أيام، والمجموعة الثالثة تناولوا بالإضافة إلى هيدروكسي كلوروكين 500 ملليجرام من أزيثروميسين يوميًا. وفي اليوم الخامس من الاختبارات أسفرت الاختبارات التي أجريت على المجموعة الثانية والثالثة من المرضى عن نتيجة إيجابية، أي أن جميع المرضى المصابين بمرض كوفيد 19 تم علاجهم بالكامل في خمسة أيام.

الى ذلك، فرضت المملكة العربية السعودية أمس حظر تجول في أنحاء المملكة بعد أن أفادت بحدوث قفزة في عدد حالات الإصابة بالوباء. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الملك سلمان أصدر أمرا بحظر التجول من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا. في السياق، قالت دولة الإمارات العربية المتحدة إنها ستعلق كل الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الإمارات. وقالت وكالة أنباء الإمارات نقلا عن الهيئة العامة للطيران المدني قولها في بيان إنه تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار “كوفيد19”. وفي ممكلة البحرين سجلت أمس حالة الوفاة الثانية من المصابين بوباء “كورونا المستجد” والذي تجاوز عددهم 180 حالة. وذكرت وزارة الصحة عبر صفحتها على “تويتر”:” تسجيل “حالة وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 51 عاماً، تعاني أمراضا، وظروفا صحية كامنة، وكانت إحدى الحالات المصابة بكوفيد19. كما أعلنت إدارة الأوقاف السنية تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد والمصليات التابعة لها اعتبارا من الأمس وحتى إشعار آخر.

يأتي ذلك فيما أكدت سوريا أول حالة إصابة بفيروس كورونا، حيث قال وزير الصحة السوري نزار يازجي إنه “تم اتخاذ الإجراءات اللازمة” للتعامل مع حالة المرأة (20 عاما) والتي قال إنها ستخضع لحجر صحي لمدة 14 يوما وستجرى لها فحوص طبية. وقد أغلقت قوى الأمن الداخلي في سوريا أكبر أسواقها سوق الحميدية، والتحفة التجارية الأثرية التي تخترق أحياء مدينة دمشق القديمة طولا وعرضا.

وفي مصر،أعلنت القوات المسلحة المصرية وفاة اللواء أركان حرب شفيع عبد العليم داوود، مدير إدارة المشروعات الكبرى في المؤسسة العسكرية. نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال اشتراكه في أعمال مكافحته في مصر”. ومساء أمس الاول تم الإعلان، عن وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية جراء اصابته بالفيروس أيضا. وكانت وزارة الصحة المصرية اعنلت في بيان مساء امس الاول إنها سجلت ٣٣ إصابة جديدة بالمرض وأربع وفيات ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى ٣٢٧ حالة من بينهم ١٤ حالة وفاة.

من جهتها، أعلنت الحكومة المغربية أن حالة الطوارئ الصحية، التي أقرها المغرب ستمتد حتى 20 أبريل المقبل. فيما دعت الحكومة المغربية ناشري الصحف والمجلات إلى تعليق إصدار الطبعات الورقية

وفي فلسطين، قال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إنه تقرر تعليق حضور المصلين للصلاة بالمسجد الأقصى اعتبارا من فجر امس الاثنين وحتى إشعار آخر في مسعى لمنع انتشار فيروس كورونا. في وقت ارتفع فيه عدد الإصابات إلى 59 إصابة. وفي الأردن أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة.كما أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، تسجيل 12 إصابة جديدة، بالوباء في أربيل. كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 256 حالة.

الى ذلك، أعلنت الصين، أنها لم تسجل أي إصابة “محلية” بفيروس كورونا المستجد، لكن السلطات الصحية قالت إنها رصدت 39 حالة “مستوردة”. ومن بين الحالات الجديدة الـ39 التي أبلغ عنها، توجد 10 حالات في شنغهاي ومثلها في بكين. و لا يزال وباء كورونا المستجد يحصد مزيدا من الأرواح في إيطاليا، حيث أعلنت سلطاتها، تسجيل 651 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية. وذكرت السلطات الصحية أن حصيلة الوفيات الإجمالية في إيطاليا من جراء كورونا أصبحت تناهز 5500. بدورها، قالت وزارة الصحة في إسبانيا إن إجمالي عدد الوفيات بسبب الوباء القاتل في إسبانيا بلغ 2182 بعد أن أودى الفيروس بحياة 462 مساء امس الاول. وارتفع عدد الإصابات المسجلة في إسبانيا إلى 33089 من 28572. الى ذلك، قالت بريطانيا إنها تكثف توصيل إمدادات الوقاية للعاملين في القطاع الصحي الذين يكافحون انتشار وباء كورونا المستجد واستعانت بالجيش للمساعدة بعد أن واجهت صعوبات في إيصال ما يكفي من تلك الإمدادات للمستشفيات. في حين أظهر إحصاء لمعهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا قفز إلى 22672 حالة كما توفي 86. كما قال مسؤول كبير بوزارة الصحة الفرنسية إن 112 شخصا توفوا بالوباء مما يرفع عدد حالات الوفاة بالفيروس إلى 674.

وفي السياق، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن 9 أشخاص آخرين توفوا جراء الإصابة بكوفيد19 ليصل إجمالي الوفيات في تركيا إلى 30 حالة. وفي الجمهورية الاسلامية الايرانية قال متحدث باسم وزارة الصحة إن عدد الوفيات الناتجة عن وباء كورونا المستجد ارتفع إلى 1812 بعد وفاة 127 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مضيفا أن إجمالي عدد المصابين في إيران وصل إلى 23049. بينما قالت نيوزيلندا إنها ستبدأ أقصى درجات التأهب وتفرض عزلة ذاتية مع إغلاق جميع الخدمات غير الأساسية والمدارس والمكاتب خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة مع تزايد عدد حالات الإصابة لديها. يأتي ذلك فيما بدأت استراليا في إغلاق الحانات والأندية وصالات التدريب الرياضية ودور العبادة اليوم الاثنين بعد حدوث قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا إثر استخفاف الآلاف بإرشادات التباعد الاجتماعي وتدفقوا على الشواطئ والحانات والمطاعم.

الى ذلك، قررت اليونان فرض حظر التجول اعتبارا من صباح امس باستثناء حالات بسيطة، لمكافحة انتشار الوباء. فيما قال متحدث باسم وزارة الصحة التايلاندية في مؤتمر صحفي إن تايلاند سجلت 122 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19. في سياق متصل، أعلنت كوريا الجنوبية أدنى عدد من حالات الإصابة الجديدة منذ وصولها إلى الذروة حتى الآن في 29 فبراير كما عزز استمرار الاتجاه النزولي في حالات الإصابة اليومية الآمال في احتمال أن أكبر تفش للفيروس في آسيا خارج الصين ينحسر.

بدورها، أعلنت حكومة تايوان تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الإصابات لديها إلى 195. وفي إندونيسيا أغلقت السلطات في العاصمة جاكرتا دور العرض السينمائي وأماكن الترفيه العامة في بداية تطبيق إجراءات استثنائية لمدة أسبوعين. وفي الهند سيستمر الإغلاق في العاصمة التي يسكنها أكثر من 18 مليون شخص حتى نهاية الشهر.

وقد أعلنت الهند اكتشاف 415 إصابة بالفيروس وسبع وفيات، لكن خبراء الصحة حذروا من أن قفزة كبيرة في الإصابات قد تكون وشيكة الأمر الذي سيشكل عبئا كبيرا على كاهل البنية التحتية للصحة العامة المتداعية بالفعل. الى ذلك، سجلت وزارة الصحة الأفغانية أول حالة وفاة بسبب وباء كورونا المستجد. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد الله ميار إن رجلا يبلغ من العمر 40 عاما توفي في إقليم بلخ الشمالي.