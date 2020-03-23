وزير الطاقة الأمريكي: قيام تحالف نفطي مع السعودية أحد اخيارات

أكد وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت أن واشنطن تنظر إلى إقامة تحالف نفطي مع السعودية بمثابة أحد الخيارات المطروحة، لكنها لم تتخذ أي قرار بهذا الصدد بعد.
وقال الوزير في تصريح نقله تلفزيون "بلومبرغ"، اليوم الاثنين: "لا أعلم ما إذا سيطرح ذلك بأي شكل رسمي"، مؤكدا أنه لم تتخذ أي قرارات بشأن "أي شيء من هذا القبيل".
وأشار إلى أن إقامة تحالف مع السعودية هي "فكرة من بين الأفكار الكثيرة" التي تناقشها الأوساط السياسية في واشنطن.
وأشار الوزير إلى أن الإدارة الأمريكية ستنضم في لحظة معينة إلى الجهود الدبلوماسية الخاصة بسوق النفط، مضيفا أنه سيعمل مع وزير الخارجية مايك بوبيو ومسؤولين آخرين بشأن هذا الموضوع.
وأشار إلى أن إقامة تحالف مع السعودية هي "فكرة من بين الأفكار الكثيرة" التي تناقشها الأوساط السياسية في واشنطن.
وأشار الوزير إلى أن الإدارة الأمريكية ستنضم في لحظة معينة إلى الجهود الدبلوماسية الخاصة بسوق النفط، مضيفا أنه سيعمل مع وزير الخارجية مايك بوبيو ومسؤولين آخرين بشأن هذا الموضوع.
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