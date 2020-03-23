كورونا.. ارتفاع عدد الإصابات في أستراليا ومنع سفينة سياحية من الدخول

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أستراليا الـ1600 حالة، اليوم الاثنين، فيما رفضت السلطات دخول سفينة سياحية تحمل مئات الأشخاص الذين يعانون من مشكلات بالتنفس.
وجاء قرار المنع بعد أيام من إنزال 2700 مسافر من السفينة "روبي برنسيس" في ميناء هاربر، وثبوت إصابة 48 منهم لاحقا بالفيروس.
ومع بدء تطبيق القيود الجديدة بإغلاق الخدمات غير الأساسية، ظهرت علامات واضحة للضغط الاقتصادي والاجتماعي من خلال الطوابير الطويلة أمام مكاتب وكالة الرعاية الرئيسية بأنحاء البلاد، كما أغلقت معظم الولايات حدودها أمام المسافرين من أجزاء أخرى في البلاد وفعلت قوانين الإغلاق إضافة إلى القيود المحلية التي أعلنت أمس الأحد.
من جهته، نبه رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الأستراليين إلى ضرورة الاستعداد لإغلاق قد يستمر 6 أشهر، مضيفا أن التحديات الصحية والاقتصادية الضخمة ستجعل من هذه السنة "أصعب سنة في حياتنا".
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