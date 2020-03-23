القبض على متهم سرق محلاً للصيرفة شرقي بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الاثين، عن إلقاء القبض على متهمقام بسرقة محل للصيرفة شرقي العاصمة.
وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قوة من مكتب الكرادة في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على متهم في جانب الرصافة من العاصمة بغداد لقيامه بسرقة مبلغ (( سبعمائة واثنان وثمانون مليون دينار عراقي )) من محل للصيرفة".
وأضافت أنه "بعد عرض الاوراق التحقيقية على قاضي التحقيق المختص قرر توقيفه وفق احكام المادة (٤٤٢ ق.ع) كما تم اجراء التحقيق الاصولي وبعد التعمق مع المتهم بالتحقيق اعترف بالسرقة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه لينال جزائه العادل".
ودعت المديرية، المواطنين الكرام إلى "الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها من خلال الاتصال على الخط الساخن المجاني المرقم ٥٣٣ وستكون هوية المتصل طي الكتمان".
وأضافت أنه "بعد عرض الاوراق التحقيقية على قاضي التحقيق المختص قرر توقيفه وفق احكام المادة (٤٤٢ ق.ع) كما تم اجراء التحقيق الاصولي وبعد التعمق مع المتهم بالتحقيق اعترف بالسرقة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه لينال جزائه العادل".
ودعت المديرية، المواطنين الكرام إلى "الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها من خلال الاتصال على الخط الساخن المجاني المرقم ٥٣٣ وستكون هوية المتصل طي الكتمان".
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