في أكبر ارتفاع يومي.. فرنسا تسجل 186 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 186 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين بالعدوى في البلاد منذ بدء التفشي.
وقال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين، إن العدد العام للوفيات بفيروس كورونا ارتفع بواقع 186 حالة، ووصل إلى نقطة 860 شخصا بعد أن كان على مستوى 674 أمس الأحد، وذلك في أكبر زيادة يومية منذ بدء التفشي في البلاد.
وذكر فيران أن الحصيلة العامة للمصابين ارتفعت بواقع 3838 حالة وبلغت 19856 إصابة، مبينا أن 8675 شخصا يركدون الآن في المستشفيات، بينهم 2082 شخصا في حالة حرجة وهم متصلون بأجهزة دعم الحياة.
وذكر فيران أن الحصيلة العامة للمصابين ارتفعت بواقع 3838 حالة وبلغت 19856 إصابة، مبينا أن 8675 شخصا يركدون الآن في المستشفيات، بينهم 2082 شخصا في حالة حرجة وهم متصلون بأجهزة دعم الحياة.
وتعتبر فرنسا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" والـ5 من حيث حصيلة الوفيات.
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