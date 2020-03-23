رسمياً.. تأجيل نهائي دوري ابطال اوروبا الى اشعار اخر

وكان من المفترض أن يُلعب نهائي دوري الأبطال في نهاية شهر مايو المقبل على الأراضي التركية في العاصمة إسطنبول، ولكن انتشار كورونا جعل اليويفا يقرر تأجيله.نهائي الأبطال ليس الحدث الوحيد الذي تم تأجيله، فأيضًا نهائي بطولة الدوري الأوروبي تم تأجيله والذي يفترض أن يقام في ايار هو الآخر ولكن في بولندا.كما تم تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا للكرة النسائية، وأُرفِق بالتغريدة التي أُعلِن فيها عن هذه التأجيلات تأكيد بأن الموعد الجديد لهذه المباريات لم يتم تحديده بعد.

ومن المفهوم قرار اليويفا بتأجيل هذه الفعاليات في ظل توقف البطولات القارية والمحلية بسبب كورونا مع عدم تبين الموعد المتوقع لعودة كرة القدم بشكل عام للحياة.

الاتحاد الأوروبي سبق وأن أعلن أيضًا عن تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية لتصبح في صيف 2021 بدلًا من الصيف المقبل لمنح الدوريات فرصة لأن تُستكمل بعد الإيقاف الطويل المتوقع.



يذكر أن كرة القدم في إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا قد تم إيقافها حتى أجل غير مسمى أيضًا رغم تحديد موعد مبدئي للعودة في شهر نيسان، لكن الفكرة تبدو مستحيلة مع تمدد وتوسع كورونا وعدم السيطرة عليه.