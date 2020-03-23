الاتحاد الأوروبي يعلن دعم إيران بمساعدات لمواجهة كورونا

أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن إيران والدول التي تقع تحت طائلة العقوبات الأميركية ستحصل على دعم بمساعدات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال بوريل في مؤتمر صحفي، إن "إيران ثاني دولة تعاني من الفيروس، وعلينا أن نستمر بتقديم الدعم الإنساني لإيران أيضا"، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي "سيدعم إيران لأنها طلبت ذلك ولأنها أكثر دولة متأثرة بالفيروس، ومساعدتها لا تعد مخالفة للعقوبات الأميركية".



وأضاف :"اليوم، اتفقنا أننا سنكون مستعدين للمساعدة بشكل أكبر، هناك بعض الدول تشكو لأنها لا تتلقى مساعدات، والوقت ليس مناسبا لإلقاء اللوم على الآخرين".



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