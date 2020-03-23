ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في بريطانيا

وفي وقت سابق الاثنين، تم تسجيل أربع وفيات جديدة في إسكتلندا، في إشارة جديدة على انتشار وباء كورونا في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إنه تم تسجيل 300 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، من أغلبية دول العالم.

