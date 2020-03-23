مدير صحة نينوى يعلن تسجيل اربع اصابات اخرى بفيروس كورونا

اعلن مدير صحة نينوى فلاح الطائي، الاثنين، عن تسجيل اربع إصابات أخرى بفيروس كورونا من عائلة المصاب الذي تم تسجيله في المحافظة.
وقال الطائي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الموصل سجلت اربعة اصابات اخرى بفيروس كورونا من عائلة المصاب الاول وهو الصحفي مهند العنزي".
وأضاف أن "العدد يرتفع الى خمس اصابات بعد ورود نتائج الفحص من بغداد هذا اليوم".
وأعلنت نينوى، امس الاحد، تسجيل اول إصابة بفيروس كورونا في المحافظة.
وأضاف أن "العدد يرتفع الى خمس اصابات بعد ورود نتائج الفحص من بغداد هذا اليوم".
وأعلنت نينوى، امس الاحد، تسجيل اول إصابة بفيروس كورونا في المحافظة.
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