مدير صحة نينوى يعلن تسجيل اربع اصابات اخرى بفيروس كورونا

وقال الطائي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الموصل سجلت اربعة اصابات اخرى بفيروس كورونا من عائلة المصاب الاول وهو الصحفي مهند العنزي".

وأضاف أن "العدد يرتفع الى خمس اصابات بعد ورود نتائج الفحص من بغداد هذا اليوم".



وأعلنت نينوى، امس الاحد، تسجيل اول إصابة بفيروس كورونا في المحافظة.