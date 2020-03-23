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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرلمان المصري يعلق جلساته بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن الأمين العام لمجلس النواب المصري محمود فوزي أن رئيس المجلس علي عبد العال قرر تعليق موعد انعقاد جلسات المجلس بسبب فيروس كورونا، وفقا للبيان.
وأشار إلى أن موعد الجلسات العامة القادمة ستكون في 12 أبريل 2020 بدلا من 29 مارس من الشهر الجاري.
وأضاف أن هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها مجلس النواب في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واتساقا مع السياسات الوقائية التي تتخذها الدولة.
ويأتي في الصدارة منها منع التجمعات التي تؤدي إلى انتشار العدوى ومنع أي اختلاط بقدر الامكان وخاصة بين أشخاص من محافظات مختلفة.
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