مدير "الصحة العالمية" يوجه رسالة إلى سنغافورة بشأن كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

وجه مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، رسالة إلى سنغافورة، بعدما أعلن رئيس وزرائها، لي هسين لونغ، تقديم دعم مالي لجهود المنظمة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

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وكتب أدهانوم، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "رئيس وزراء سنغافورة يقوم بدور قيادي ممتاز، في مواجهة فيروس كورونا المستجد"، مضيفا: "منظمة الصحة العالمية وسنغافورة تتخذان موقفا واحدا لمكافحة فيروس كورونا المستجد منذ البداية".

وأعلن رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونغ، في وقت سابق اليوم، أن بلاده ستدعم منظمة الصحة العالمية، ماليا، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكتب لونغ، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "سنغافورة تتعهد بتقديم دعم مالي قيمته 500 ألف دولار لدعم جهود منظمة الصحة العالمية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي".

وأضاف: "سنغافورة تدعم الاستعداد الاستراتيجي وخطة الاستجابة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، في مواجهة فيروس كورونا المستجد"، مشيرا إلى أن تلك الخطة تساعد الدول الأخرى المهددة بخطر كورونا في محاربته".