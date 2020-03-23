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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤولو مالية مجموعة الـ20 يسعون لتحرك مشترك في مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
قالت الأمانة العامة السعودية لمجموعة الـ20 إن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة اتفقوا على وضع خطة عمل لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ومراقبة أثر الوباء على الأسواق والأوضاع الاقتصادية عن كثب.
وقال بيان صدر عقب اجتماع افتراضي للمسؤولين: إن قمة افتراضية عاجلة لزعماء دول المجموعة، أُعلن مسبقا أنها ستكون خلال الأسبوع الحالي، ستنعقد ”في غضون أيام قليلة“، لكنه لم يذكر موعدا محددا.
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