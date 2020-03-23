السودان يفرض حظر تجول في جميع أنحاء البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلن السودان اليوم الإثنين، فرض حظر تجول في جميع أنحاء البلاد من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا، بدءا من غد الثلاثاء، لتحجيم انتشار فيروس كورونا، بحسب التلفزيون الرسمي.

Advertisements

ووفق المصدر ”أقرت اللجنة العليا للطوارئ الصحية التابعة لمجلس الأمن والدفاع، حظر التجول في جميع مدن البلاد، وإيقاف الرحلات بين ولايات البلاد الـ18”.

وفي السياق، أعلن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ”إنشاء صندوق قومي لمجابهة أزمة كورونا، وقال إنه مفتوح لكل أبناء السودان“.