الخارجية الإماراتية تدعو المواطنين خارج الإمارات إلى سرعة العودة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

حثت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية اليوم الاثنين المواطنين الموجودين خارج الدولة إلى سرعة العودة إلى الإمارات.



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وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: "تزامناً مع تعليق الرحلات الجوية في عدة دول وقرار تعليق السفر الذي أصدرته الدولة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، تحث وزارة الخارجية والتعاون الدولي المواطنين للعودة إلى الدولة في أسرع وقت".

كما دعت الوزارة المقيمين المتواجدين خارج الإمارات إلى التسجيل في خدمة "تواجدي للمقيمين" عبر الموقع الالكتروني للوزارة:

https://www.mofaic.gov.ae/ar-ae/Services/Twajudi-Resident