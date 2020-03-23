البنتاغون: فيروس كورونا قد يؤثر على الاستعداد القتالي للقوات الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، اليوم الإثنين، أن جائحة فيروس "كورونا" المستجد قد تؤثر على الاستعداد القتالي للقوات الأميركية.

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وقال إسبر خلال مؤتمر صحفي: "إذا استمر هذا الوباء على النطاق الذي يتوقعه البعض لفترة طويلة، فسوف يكون له تأثير ملحوظ على الاستعداد القتالية. وقال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إنه تم فحص أكثر من 250 ألف أمريكي لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وجاءت نتيجة أكثر من 30 ألفا منهم إيجابية.

وأكد بنس، في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الاختبار أصبح أكثر فأكثر متاحًا كل يوم... في تقرير اليوم تم اختبار 254 ألف أمريكي وتلقوا نتائج... مع وجود أكثر بقليل من 30 ألف اختبار إيجابي".

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إدارته تعمل على إرسال العديد من الإمدادات الطبية إلى الولايات المتضررة مثل نيويورك وواشنطن، بعدما تضررتا بشكل كبير من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".