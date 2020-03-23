الصحة العالمية تعلن إصابة 300 ألف حول العالم بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 300 ألف حالة إصابة بكورونا من كل دول العالم تقريبا .



وأكد على إعطاء الأولوية للطواقم الطبية وإلا فسيموت الكثير من الناس.

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وأضاف أن استخدام أدوية لم تخضع للتجربة لعلاج مرض كوفيد-19 قد يعطي أملا زائفا.

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل وقال إنها إجراءات دفاعية ضد جائحة كورونا لكن علينا الهجوم.

وأوضح أنه تم الإبلاغ الآن عن أكثر من 300 ألف حالة إصابة بكورونا من كل دول العالم تقريبا.