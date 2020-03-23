600 وفاة جديدة في إيطاليا لكن معدلات الإصابة بفيروس كورونا تتراجع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم الاثنين، وفاة 602 شخص خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6078 حالة وفاة منذ تفشي الوباء في البلاد.

وبحسب ما أعلنته وكالة الحماية المدنية في مؤتمرها الصحفي، يشكل ذلك زيادة نسبتها 11% في أعداد الوفيات، لكنها تعد الزيادة الأقل منذ يوم الخميس الماضي، فيما يرجح أنه اتجاه هبوطي. سجلت البلاد 651 حالة وفاة الأحد و793 حالة السبت و627 حالة يوم الجمعة.

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وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 63 ألف و927 حالة، من 59 ألف و 138 حالة، بزيادة نسبتها 8%، وهي أقل نسبة زيادة منذ ظهور العدوى في الحادي والعشرين من فبراير/ شباط بحسب وكالة "رويترز".

من بين المصابين في جميع أنحاء البلاد، تم شفاء 7432 شخصًا بشكل كامل حتى يوم الاثنين، ارتفاعًا من 7024 شخصًا في اليوم السابق. وكان هناك 3204 أشخاص في العناية المركزة مقابل 3009 أشخاص أمس الأحد.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 350 ألف إصابة، وأكثر من 16 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 100 ألف.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 63 ألفًا في إيطاليا و40 ألفا في الولايات المتحدة و33 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 180 دولة أخرى.