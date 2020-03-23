تسجيل 46 وفاة جديدة بسبب كورونا في إنجلترا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

قالت السلطات الصحية، اليوم الإثنين، إن 46 شخصا آخرين توفوا في إنجلترا بعدما أظهرت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد المتوفين إلى 303.

وكانت هناك 37 حالة وفاة أمس الأحد، وقالت خدمة الصحة الوطنية بإنجلترا: إن المرضى الذين أعلنت وفاتهم اليوم الإثنين كانت أعمارهم تتراوح بين 47 عاما و105 أعوام، وجميعهم كانوا يعانون من أمراض