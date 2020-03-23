عاجل.. تعليق الرحلات الداخلية في السودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات السودانية، الثلاثاء، وقف كل الرحلات الداخلية بدءا من الخميس الساعة السادسة مساء.



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وجاء ذلك في نبأ عاجل اورده التلفزيون السوداني قبل قليل.

وفي السعودية، أعلنت الحكومة عن تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يوماً ابتداءً من الساعة السادسة من صباح السبت.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه استكمالًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ( كوفيد 19 )، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وبناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء كورونا جائحة عالمية، حيث ظهرت عدوى الفيروس في أكثر من 170 دولة حتى الجمعة الماضية.