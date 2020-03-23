- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إجراءات احترازية في السودان لمنع انتشار كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني عن حظر التجول جزئيا في جميع أنحاء البلاد خشية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .
وقالت المصادر إن قرارا صدر بأغلاق جميع المدن أمام الرحلات الداخلية خلال " 72" ساعة، وإغلاق الأسواق والمؤسسات التجارية بشكل فوري، على أن يتم إغلاق شارع النيل بالخرطوم من الساعة الرابعة عصراً.
وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ"العين الإخبارية" أن الحكومة السودانية بصدد إصدار قرار حظر التجول في جميع أنحاء البلاد خشية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وكانت ولاية جنوب دارفور غربي السودان فرضت حظرا للتجول لمنع انتشار كورونا في إطار حالة الطوارئ الصحية في البلاد، وكأول منطقة تلجأ لهذا الإجراء.
وسبق ذلك إعلان السلطة الانتقالية، حالة الطوارئ الصحية بالبلاد وأغلقت بموجبها المعابر البرية والجوية والبحرية، وأوقفت الدراسة في كل المراحل لمدة شهر، كما منعت التجمعات كتدابير احترازية ضد كورونا.
وقالت وزارة الصحة السودانية، الأحد، إنه لم يتم تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، سوى حالتين الأولى توفي صاحبها والثانية لأجنبي موجود في الحجر الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات احترازية في السودان لمنع انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.