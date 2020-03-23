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إجراءات احترازية في السودان لمنع انتشار كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

إجراءات احترازية في السودان لمنع انتشار كورونا

متابعات_الخليج 365

أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني عن حظر التجول جزئيا في جميع أنحاء البلاد خشية انتشار (كوفيد 19) .

وقالت المصادر إن قرارا صدر بأغلاق جميع المدن أمام الرحلات الداخلية خلال " 72" ساعة، وإغلاق الأسواق والمؤسسات التجارية بشكل فوري، على أن يتم إغلاق شارع النيل بالخرطوم من الساعة الرابعة عصراً. 

 

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 وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ"العين الإخبارية" أن الحكومة السودانية بصدد إصدار قرار حظر التجول في جميع أنحاء البلاد خشية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). 

وكانت ولاية جنوب دارفور غربي السودان فرضت حظرا للتجول لمنع انتشار كورونا في إطار حالة الطوارئ الصحية في البلاد، وكأول منطقة تلجأ لهذا الإجراء. 

 

وسبق ذلك إعلان السلطة الانتقالية، حالة الطوارئ الصحية بالبلاد وأغلقت بموجبها المعابر البرية والجوية والبحرية، وأوقفت الدراسة في كل المراحل لمدة شهر، كما منعت التجمعات كتدابير احترازية ضد كورونا. 

 

وقالت وزارة الصحة السودانية، الأحد، إنه لم يتم تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، سوى حالتين الأولى توفي صاحبها والثانية لأجنبي موجود في الحجر الصحي.

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