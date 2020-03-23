سنغافورة تتبرع لـ"الصحة العالمية" بـ 500 ألف دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

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أعلن رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونغ، أن بلاده تتعهد بدعم منظمة الصحة العالمية، ماليا، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وكتب لونغ، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "سنغافورة تتعهد بتقديم دعم مالي قيمته 500 ألف دولار لدعم جهود منظمة الصحة العالمية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)".

وأضاف: "سنغافورة تدعم الاستعداد الاستراتيجي وخطة الاستجابة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، في مواجهة فيروس كورونا المستجد"، مشيرا إلى أن تلك الخطة تساعد الدول الأخرى المهددة بخطر كورونا في محاربته".