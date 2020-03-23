- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بسبب فيروس كورونا.. إيطاليا تخسر 100 مليار دولار شهرياً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
قدر اتحاد الصناعة الإيطالي خسائر البلاد جراء توقف القطاعات الإنتاجية فيها للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تجاوز عدد الإصابات بالفيروس القاتل في هذا البلد 59 ألف حالة.
وقال رئيس الاتحاد فينسينزو بوكيا، إن خسائر إيطاليا الاقتصادية من توقف الإنتاج قد تصل إلى 100 مليار يورو شهريا.
وأضاف، أن الاقتصاد الإيطالي انتقل بعد تعليق الأنشطة الإنتاجية من اقتصاد الطوارئ إلى الاقتصاد العسكري.
وأشار إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإيطالي يبلغ نحو 1800 مليار يورو سنويا، وعند توقف 70% من الإنتاج يعني أن البلاد تخسر نحو 100 مليار دولار شهريا.
وأكد المسؤول أن نحو 70% من أنشطة الإنتاج في إيطاليا قد توقفت بعد تعليمات الحكومة.
وكانت الحكومة الإيطالية قد أوعزت أمس الأحد بوقف كافة الأنشطة الإنتاجية في إيطاليا، باستثناء الاستراتيجية والضرورية، وذلك في إطار مكافحة انتشار كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب فيروس كورونا.. إيطاليا تخسر 100 مليار دولار شهرياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.