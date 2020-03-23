بسبب فيروس كورونا.. إيطاليا تخسر 100 مليار دولار شهرياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قدر اتحاد الصناعة الإيطالي خسائر البلاد جراء توقف القطاعات الإنتاجية فيها للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تجاوز عدد الإصابات بالفيروس القاتل في هذا البلد 59 ألف حالة.



وقال رئيس الاتحاد فينسينزو بوكيا، إن خسائر إيطاليا الاقتصادية من توقف الإنتاج قد تصل إلى 100 مليار يورو شهريا.

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وأضاف، أن الاقتصاد الإيطالي انتقل بعد تعليق الأنشطة الإنتاجية من اقتصاد الطوارئ إلى الاقتصاد العسكري.

وأشار إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإيطالي يبلغ نحو 1800 مليار يورو سنويا، وعند توقف 70% من الإنتاج يعني أن البلاد تخسر نحو 100 مليار دولار شهريا.

وأكد المسؤول أن نحو 70% من أنشطة الإنتاج في إيطاليا قد توقفت بعد تعليمات الحكومة.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أوعزت أمس الأحد بوقف كافة الأنشطة الإنتاجية في إيطاليا، باستثناء الاستراتيجية والضرورية، وذلك في إطار مكافحة انتشار كورونا.