الإمارات تقرر عودة جميع طلابها الدارسين في الخارج خلال 48 ساعة حفاظا على سلامتهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، عودة جميع الطلبة الدارسين خارج الدولة، سواء المبتعثين من أي جهة ابتعاث أو على حسابهم الخاص والموجودين حاليا في بلد الدراسة إلى البلاد خلال 48 ساعة، وذلك بالتنسيق مع جهات الابتعاث والملحقيات والسفارات في بلد الدراسة.

وجاء ذلك في تعميم أصدرته وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بشأن الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالطلبة الدارسين خارج الدولة، وذلك "في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية، لضمان الحفاظ على سلامة طلابنا الدارسين بالخارج، وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني والرامية إلى مواجهة فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)