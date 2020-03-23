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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة البريطانية تمنح تمويلا جديدا للأبحاث المتعلقة بإيجاد لقاح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، أن ستة مشروعات بحثية لفيروس كورونا الجديد بما في ذلك مشروعان يركزان على اللقاحات، ستكون أول من يستفيد من تمويل الحكومة البريطانية بمبلغ 20 مليون جنيه استرليني (23 مليون دولار).
وبحسب "رويترز"، سيحصل المشروعان المدعومان من الحكومة على تمويل جديد، مما يتيح إجراء تجارب اللقاحات على الحالات السريرية، بالإضافة إلى الباحثين الراغبين في تطوير عمليات التصنيع لإنتاج لقاح بحجم مليون جرعة.
وقالت الحكومة إن المشاريع الأخرى التي تتلقى تمويلاً تشمل فحص كيفية إعادة استخدام العلاجات الحالية وتطوير الأجسام المضادة.
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