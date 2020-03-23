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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هبوط حاد للليرة التركية منذ بداية العام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
تراجعت الليرة التركية 0.8 %، اليوم الإثنين، إلى أدنى مستوياتها، منذ سبتمبر/ أيلول 2018، إذ من المنتظر أن تمهد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل البلاد لتباطؤ اقتصادي حاد، قد يصيب السياحة والصناعات التحويلية وقطاع الخدمات الضخم.
وبحلول الساعة 13:23 بتوقيت غرينتش، بلغت الليرة 6.5985 مقابل الدولار، منخفضة من 6.5480 يوم الجمعة، ومتجهة لسادس هبوط في آخر ثماني جلسات.
وفقدت العملة حوالي 10% منذ بداية العام، وهو ما يتماشى مع خسائر 2019، الذي اتسم بالتقلب.
وبلغ عدد الوفيات في تركيا جراء فيروس كورونا 30 حالة، حتى أمس الأحد، مع تأكد 1236 إصابة.
وأوقفت تركيا الرحلات الجوية إلى نحو 70 بلدا، وأغلقت مدارس ومقاه وحانات، وعلقت صلاة الجماعة، وأرجأت مباريات ومناسبات رياضية.
وقال متعامل في سوق العملات: ”النزوح العالمي من المخاطر والاتجاه صوب الدولار قوي للغاية؛ بسبب فيروس كورونا، نحن أيضا لا يمكننا تحديد متى ينتهي ذلك“، مشيرا إلى تكبد بعض عملات الأسواق الناشئة الأخرى مثلي خسائر الليرة.
ودفعت أزمة عملة، بلغت أوجها في أغسطس/ آب 2018، الاقتصاد التركي للركود، لكنه تعافى بقوة في الجزء الأخير من العام الماضي.
وفقدت الليرة في المجمل 36 % من قيمتها في العامين الأخيرين.
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