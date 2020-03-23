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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليبيا تقرر فرض حظر تجوال كامل لمدة 10 أيام لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
قررت ليبيا، الإثنين، فرض حظر تجوال تام لمدة 10 أيام خشية انتشار فيروس كورونا.
وأعلن رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي الفريق عبد الرازق الناظوري، فرض حظر تجوال طوال ساعات اليوم الـ 24 من يوم الأربعاء المقبل وحتى يوم الجمعة بعد المقبل.
وأكد الناظوري، رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا ، خلال مؤتمر صحفي، أن كل من يخالف قرارات الحظر سيعرض نفسه لعقوبة مالية.
وأضاف الناظوري أن الاجراءات القاسية اتخذت من أجل سلامة الليبين، مضيفا:"نحن لا نريد أن نصل إلى ما وصلت له إيطاليا و بقية الدول التي انتشر بها الوباء”، مشيراً إلى أن الشعب الليبي عريق في ثقافته الصحية داعيًا الجميع لإتباع تعليمات اللجنة الاستشارية الطبية.
وشدد الناظوري أن السلع التموينية متوفرة وتكفي الشعب الليبي حتي شهر أغسطس/ آب المقبل، وطمأنة الليبين أن بلادهم تتحرك من أجل حمايتهم .
ودعا الناظوري جميع الليبين لمساعدة بعضهم من أجل الخروج من هذه المحنة.
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