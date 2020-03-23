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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أشهر مذيعة أخبار في إيران تصاب بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، اليوم الاثنين، أن فيروس كورونا المستجد، أصاب أشهر مذيعة أخبار لديها .
وقال مدير العلاقات العامة في هيئة التلفزيون، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "المذيعة البارزة في التلفزيون الإيراني الدكتورة، عاطفة ميرسيدي، أصيبت بفيروس كورونا المستجد"، مضيفا أنها "حاليا في الحجر الصحي"، وفقا لروسيا اليوم.
وقدمت ميرسيدي مؤخرا عشرات البرامج على التلفزيون الرسمي للتوعية من خطر فيروس كورونا، وكانت قد أجرت مقابلة مع إيرج حريرجي، نائب وزير الصحة الإيراني الذي أصيب بالفيروس وتعافى منه مؤخرا.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 1685 والمصابين إلى 21638 شخصا.
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