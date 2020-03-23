الرئيس المصري يشيد بتجربة الصين في إحتواء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بما حققته دولة الصين في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد .



جاء ذلك خلال إتصال هاتفي أجراه بنظيره الصيني، شي جين بينغ.

وقال بسام راضي، متحدث الرئاسة المصرية، إن السيسي أوضح خلال الاتصال عن تطلع مصر لتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الصحية مع الصين للاستفادة من آليات إدارة أزمة فيروس كورونا على مختلف المستويات.

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كما أعرب الرئيس الصيني عن امتنان الصين حكومةً وشعباً لمساندة مصر السريعة لها في أزمة فيروس كورونا، والتي عكست خصوصية ومتانة علاقات الأخوة والصداقة بين البلدين.

وقال إن علاقات مصر والصين تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمعهما، مؤكدا استعداد بلاده الكامل لتقديم ما لديها من إمكانيات وتجارب لمصر في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح متحدث الرئاسة المصرية أنه تم التوافق بين الرئيسين على تعزيز مسار التعاون الاستراتيجي بين البلدين خاصةً فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا الصينية وتدريب الكوادر المصرية في مختلف المجالات.

وأمس الأحد، شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على ضرورة مرور الـ14 يوما المقبلة في بلاده بأقل قدر من الخسائر .. مؤكداً أن مخزون السلع الاستراتيجية لبلاده يكفي 3 أشهر على الأقل، نافيا الشائعات المتداولة حول نفاد المخزون من السلع الغذائية بالتأثر بالفيروس.