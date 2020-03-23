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الصحة العالمية تحذر من عمليات نصب وسرقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عواصم - وكالات

فيما يتوقع أن يكون المصابون بفيروس كورونا المستجد اقتربوا من 400 ألف شخص حول العالم، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن انتشار عمليات احتيال لسرقة الأموال والمعلومات الحساسة على الإنترنت من محتالين تحت اسم منظمة الصحة العالمية، مستغلين الأزمة التي تواجه شتى دول العالم بسبب تفشي الفيروس القاتل.

وأكدت المنظمة أنها لا تطلب أبدا من الناس كلمات المرور أو اسم المستخدم للوصول إلى المعلومات الحساسة للناس، وأنها لا ترسل روابط للدخول عليها إلا إذا طلبها الشخص، كما لا تطلب زيارة أي رابط خارج موقع المنظمة، وأن أي طلب للأموال هو احتيال، محذرة من أن المجرمين يستخدمون البريد الالكتروني والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية وحتى رسائل الفاكس لخداع الناس.

وواصل كورونا انتشاره، وأظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به اقترب من 340 ألفا حتى صباح أمس، ويتوقع أن يقترب من 400 ألف اليوم.

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وأظهرت بيانات منصة «وورلد ميتر» الدولية المتخصصة في الإحصاءات أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم اقترب من 340 ألفا حتى السادسة من صباح أمس بتوقيت جرينتش، ولا تزال الصين تتصدر دول العالم من حيث أعداد الحالات، تليها إيطاليا والولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وإيران وفرنسا وكوريا الجنوبية.

من جهتها، فزعت روسيا بقوة لنجدة الشعب الإيطالي المكلوم، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، وصول آخر طائرتين إلى إيطاليا مع أطباء عسكريين روس ومعدات، بهدف تقديم المساعدة في مكافحة الفيروس.

وأعلنت الوزارة قبل يومين عن إرسال سرب طائرات نقل عسكرية، مجهزة بمعدات ومتخصصين في مجال الفيروسات إلى إيطاليا، حيث تم تجهيز نحو 100 متخصص في مجال مكافحة الفيروسات، بينهم خبراء بارزون في مجال علم الفيروسات من وزارة الدفاع الروسية، للسفر إلى إيطاليا بهدف تقديم المساعدة.

وأعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أمس، تسجيل 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 438 شخصا، فيما ارتفع عدد الإصابات في إسرائيل إلى 1071 حالة.

المصابون بكورونا حتى صباح أمس: