شكرا لقرائتكم وزير الدفاع الأميركي يؤكد مواجهة تداعيات أزمة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، اتخاذ كافة التدابير لمواجهات تداعيات أزمة كورونا. وفي مؤتمر صحافي، الاثنين، شدد إسبر على "تقليص عدد العاملين داخل مقر وزارة الدفاع (البنتاغون)". Advertisements وكشف عن إجراء نحو 6 آلاف اختبار يوميا للجنود الأميركيين حول فيروس كورونا. ونفى أن تكون تداعيات الفيروس قد أثرت على جاهزية القوات الأميركية. وأشار إلى تجهيزات طبية يجري إعدادها على السفن الأميركية المقاتلة لمواجهة أية حالات إصابة.

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