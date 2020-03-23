ليبيا تفرض حظر التجوال بشكل كامل لمدة 3 أيام لمواجهة تفشي فيروس كورونا

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف قرارا بحظر التجول حظرا تماما اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل وحتى يوم الجمعة.

بدوره أكد الفريق عبدالرازق الناظوري ، رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء الكورونا على قدرة الشعب الليبي على هزيمة كل اعدائه ولن يفشل في تحدي وهزيمة هذا الوباء، موضحا أن اللجنة قررت حظر كامل للتجوال طوال ساعات اليوم من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة، مؤكدًا أن كل من يخالف قرارات الحظر سيعرض نفسه لعقوبة قد تكون مالية.

وأوضح الناظوري ، أن هذه الإجراءات رغم قسوتها إلا أنها من أجل سلامة أبناء الشعب الليبي، مشيرا إلى أنه لا يرغب أن تتحول بلاده للنموذج الإيطالي الذي يعاني بسبب انتشار الوباء بشكل كبير، مشددا على أهمية التكافل الاجتماعي بين المواطنين الليبيين.

أعلن مصرف ليبيا المركزي في مدينة بنغازي إيقاف صرف وقبول الإيداعات من العملة الورقية والمعدنية مؤقتاً في المصارف التجارية إلى حين إشعار آخر.

وقال مدير عام جناح الرقابة المصرفية إدريس محمد ، في خطاب موجه للمدراء العامين للمصارف التجارية ومدراء إدارات الفروع بالمنطقة الشرقية للمصارف التجارية إنه بناء على ما أقرته اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا واللجنة الاستشارية الطبية يطلب منكم إيقاف صرف قبول الإيداعات من العملة الورقية والمعدنية مؤقتا في المصارف التجارية اعتبارا من اليو وإلى حين إشعار آخر مع ضرورة العمل على تفعيل كافة وسائل الدفع الإلكتروني.