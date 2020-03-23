معاناة الأطباء في إيطاليا.. وجوه أرهقها وباء كورونا

يعانى الأطباء فى إيطاليا بحالة من الإرهاق الشديد بسبب ضغط الآلاف من المصابين فيروس كورونا على المستشفيات لتلقى العلاج من الفيروس القاتل الذي أودى بحياة 5476 حالة حتى الأن ومسجلا أكثر من 60 ألف إصابة بالبلاد حتى هذه اللحظة، وأوضجت الصور حالة من التعب الشديد على وجوههم بالإضافة إلى أثار التهابات شديدة بسبب ترك الكمامات والنظارات الطبية على وجوههم لفترة كبيرة لعلاج مئات المصابين، وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعى صورا لمجموعة من الأطباء يعانون من التعب الشديد بسبب ضغط المرضى بفيروس كورونا المستجد.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين إرسال طائرة عسكرية "عاشرة " من طراز "ايل-76" إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة فيروس "كورونا " المستجد، وقالت الدفاع الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس " الروسية - إن طائرة النقل العسكرية من طراز "ايل-76" وهي "العاشرة" ، أقلعت من مطار "تشكالوفسكي " في (موسكو ) متجهة إلى إيطاليا تقل عسكريين روس و"تقنيات".

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أثار الكمامات والنظارات الطبية لفترة طويلة أثار الكمامات والنظارات الطبية لفترة طويلة

يشار إلى أنه بعد التنسيق مع الجانب الإيطالي حول مناطق تنفيذ فعاليات الوقاية والتطهير من فيروس "كورونا" ، سيبدأ الخبراء العسكريون الروس تنفيذ مهامهم، وتعد إيطاليا واحدة من الدول الأكثر تضررا من فيروس "كورونا " المستجد في القارة الأوروبية.

ووفقا للبيانات الرسمية الأخيرة، فقد تم تسجيل ما يقرب من ستين ألف حالة إصابة، فيما لقي نحو خمسة آلاف وأربعمائة شخص حتفهم.