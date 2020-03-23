الصحة الإسرائيلية تدعو نتانياهو إلى فرض العزل الكامل بسبب كورونا

دعت وزارة الصحة الإسرائيلية، رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو إلى "فرض العزل الكامل في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، مشيرة الى "ضرورة تشديد التقييدات الرامية إلى مواجهة تفشي الفيروس في البلاد، وفرض حظر التجول التام في الأماكن العامة للمدنين".
هذا واعترض عدد من الوزراء على ذلك، مؤكدين أن هذا "الإجراء سيلحق أضرارا جسيمة باقتصاد البلاد"، من جانبه دعا نتانياهو الخبراء لإيجاد حل ناجع للخروج من هذه الأزمة".
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