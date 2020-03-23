الصحة الإسرائيلية تدعو نتانياهو إلى فرض العزل الكامل بسبب كورونا

دعت ​وزارة الصحة​ الإسرائيلية، رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته ​بنيامين نتانياهو​ إلى "فرض العزل الكامل في البلاد بسبب تفشي ​فيروس كورونا​، مشيرة الى "ضرورة تشديد التقييدات الرامية إلى مواجهة تفشي الفيروس في البلاد، وفرض ​حظر التجول​ التام في الأماكن العامة للمدنين".

هذا واعترض عدد من الوزراء على ذلك، مؤكدين أن هذا "الإجراء سيلحق أضرارا جسيمة ب​اقتصاد​ البلاد"، من جانبه دعا نتانياهو الخبراء لإيجاد حل ناجع للخروج من هذه ​الأزمة​".