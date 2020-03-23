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السلطات الصحية السويسرية: تسجيل 956 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات الصحية السويسرية، "تسجيل 956 إصابة جديدة ب​فيروس ​، ليرتفع إجمالي المصابين في ​سويسرا​ وليختنشتاين إلى 8060"، مشيرة الى "تسجيل 6 ​حالات​ وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 66."

وحتى صباح الاثنين، أصاب الفيروس أكثر من 344 ألف شخص في ​العالم​، توفي منهم أكثر من 14 ألفا، غالبيتهم في ​إيطاليا​ و​الصين​ و​إسبانيا​ و​إيران​ و​فرنسا​ و​الولايات المتحدة​، فيما تعافى منهم ما يزيد عن 99 ألفا.

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