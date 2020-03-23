أعلنت السلطات الصحية السويسرية، "تسجيل 956 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين في سويسرا وليختنشتاين إلى 8060"، مشيرة الى "تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 66."
وحتى صباح الاثنين، أصاب الفيروس أكثر من 344 ألف شخص في العالم، توفي منهم أكثر من 14 ألفا، غالبيتهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، فيما تعافى منهم ما يزيد عن 99 ألفا.
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