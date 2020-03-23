بومبيو: تحميل خامنئي لواشنطن مسؤولية فيروس كورونا تلفيق ويضعنا في خطر

اعتبر وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، أن "تحميل المرشد الأعلى في ​إيران​ ​علي خامنئي​ ​واشنطن​ مسؤولية ​فيروس كورونا​ المستجد تلفيق، ويضع الأميركيين والإيرانيين وبقية ​العالم​ في خطر"، موضحاً ان "​السلطات الإيرانية​ تجاهلت التحذيرات المتكررة من مسؤوليها الرسميين ب​الصحة​ وأنكرت الوفاة الأولى من فيروس كورونا لمدة 9 أيام على الأقل".

هذا وتأتي تغريدات بومبيو بعد كلمة للمرشد الإيراني أمس اتهم فيها واشنطن بنشر الفيروس في بلاده ما تسبب في وفاة أكثر من 1500 مواطن إيراني.