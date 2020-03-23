بومبيو: تحميل خامنئي لواشنطن مسؤولية فيروس كورونا تلفيق ويضعنا في خطر

اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن "تحميل المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي واشنطن مسؤولية فيروس كورونا المستجد تلفيق، ويضع الأميركيين والإيرانيين وبقية العالم في خطر"، موضحاً ان "السلطات الإيرانية تجاهلت التحذيرات المتكررة من مسؤوليها الرسميين بالصحة وأنكرت الوفاة الأولى من فيروس كورونا لمدة 9 أيام على الأقل".
هذا وتأتي تغريدات بومبيو بعد كلمة للمرشد الإيراني أمس اتهم فيها واشنطن بنشر الفيروس في بلاده ما تسبب في وفاة أكثر من 1500 مواطن إيراني.
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