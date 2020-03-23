الكرملين: ليس لدينا علم بأي مناشدات فرنسية لروسيا بخصوص المساعدة بمكافحة كورونا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ​دميتري بيسكوف​، أنه "ليس لدى ​الكرملين​ علم بأي مناشدات رسمية من ​فرنسا​ ل​روسيا​ بخصوص المساعدة في مكافحة ​فيروس كورونا​"، موضحاً ان "الحقيقة هي أن ​الاتصالات​ تجري على المستوى العملياتي، ويمكن أن يتم ذلك من خلال ​السفارة​ ومن خلال القنوات الدبلوماسية، لذلك قد لا أعرف كل شيء، ولكن حتى الآن لم تكن هناك خطط ملموسة لفرنسا،​​. ولست على علم بأي نداءات رسمية من أصدقائنا الفرنسيين".

هذا وأعلنت ​وزارة الصحة​ الفرنسية، أن "عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا تجاوز 670 حالة فيما تم تسجيل أكثر من 16 ألف إصابة".