الكرملين: ليس لدينا علم بأي مناشدات فرنسية لروسيا بخصوص المساعدة بمكافحة كورونا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه "ليس لدى الكرملين علم بأي مناشدات رسمية من فرنسا لروسيا بخصوص المساعدة في مكافحة فيروس كورونا"، موضحاً ان "الحقيقة هي أن الاتصالات تجري على المستوى العملياتي، ويمكن أن يتم ذلك من خلال السفارة ومن خلال القنوات الدبلوماسية، لذلك قد لا أعرف كل شيء، ولكن حتى الآن لم تكن هناك خطط ملموسة لفرنسا،. ولست على علم بأي نداءات رسمية من أصدقائنا الفرنسيين".
هذا وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، أن "عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا تجاوز 670 حالة فيما تم تسجيل أكثر من 16 ألف إصابة".
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