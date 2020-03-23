اسبر: كورونا أثر بصورة معينة على درجة استعداد الجيش الأميركي

أكد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أن وباء فيروس كورونا المستجد أثر بشكل معين على درجة استعداد القوات المسلحة للولايات المتحدة.
وأِشار إسبر في مؤتمر صحفي، إلى أنه يرى "تأثيرا معينا على درجة الاستعداد العسكري للقوات الأميركية، لكنه شدد على أن البنتاغون لا يزال قادرا على تنفيذ العمليات".
ولفت إسبر إلى أنه "سيكون تأثير هذه الجائحة على مدى الاستعداد القتالي ملموسا في حال تطورها بالنطاق الواسعة التي يتنبأ بها البعض على مدار وقت طويل"، مؤكداً "أن انخفاض مستوى الاستعداد في الجيش الأميركي سيكون مرتبطا بإلغاء بعض التدريبات العسكرية، وهذا ما بدأ بالحصول بسبب الجائحة".
وشدد وزير الدفاع الأميركي على أن "كل الوحدات التي سترصد بدى عناصرها أعراض فيروس كورونا ستخضع لفحوصات طبية فورية".
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