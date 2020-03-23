أعلنت سلطات إيطاليا اليوم، عن وفاة 601 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6077، بالإضافة إلى 63927 حالة إصابة.
وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت عن تسجيل 320 وفاة جديدة بفيروس كورونا في لومبارديا الإيطالية، ما يمثل استمرارا لتراجع وتيرة الوفيات بالعدوى في المنطقة الأكثر إصابة في البلاد. وذكر الوكالة أن عدد المتوفين تجاوز اليوم الاثنين 3770 شخصا.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أعلن عن "تعليق الإنتاج في أراضي بلاده باستثناء النشاطات الضرورية"، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة 601 شخصا بكورونا بإيطاليا خلال 24 ساعة وحصيلة الوفيات تبلغ 6077 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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