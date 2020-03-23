مدير عام منظمة الصحة العالمية: وتيرة انتشار وباء كورونا تتسارع

أعلن المدير العام ل​منظمة الصحة العالمية​ تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن تسارع وتيرة انتشار وباء كورونا في العالم.

وأشار خلال تصريح صحفي، إلى إنه "تم الإبلاغ الآن عن أكثر من 300 ألف حالة إصابة بكورونا من كل دول العالم تقريبا".

ودعا غيبريسوس إلى ضرورة "اتخاذ إجراءات فعالة ضد الوباء، دون الاكتفاء بخطوات وقائية وحدها. لافتاً إلى أن "التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل إجراءات دفاعية ضد جائحة كورونا، لكن علينا الهجوم".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت ​فيروس كورونا​ بـ"الوباء العالمي" داعيةً جميع الدول لاتخاذ الإجراءات لمنع انتشاره.