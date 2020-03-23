أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن تسارع وتيرة انتشار وباء كورونا في العالم.
وأشار خلال تصريح صحفي، إلى إنه "تم الإبلاغ الآن عن أكثر من 300 ألف حالة إصابة بكورونا من كل دول العالم تقريبا".
ودعا غيبريسوس إلى ضرورة "اتخاذ إجراءات فعالة ضد الوباء، دون الاكتفاء بخطوات وقائية وحدها. لافتاً إلى أن "التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل إجراءات دفاعية ضد جائحة كورونا، لكن علينا الهجوم".
وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت فيروس كورونا بـ"الوباء العالمي" داعيةً جميع الدول لاتخاذ الإجراءات لمنع انتشاره.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير عام منظمة الصحة العالمية: وتيرة انتشار وباء كورونا تتسارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.