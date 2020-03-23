ارتفاع عدد الوفيات في بريطانيا بسبب كورونا إلى 335 والإصابات إلى 5837

أفادت وسائل إعلام بريطانية عن ارتفاع عدد الوفيات في البلاد بسبب ​فيروس كورونا​ المستجد إلى 335. وأشارت ​وزارة الصحة​ إلى أن 54 شخصا توفوا في يوم واحد، مؤكدةً أن عدد المصابين في ​بريطانيا​ ارتفع إلى 5837.

وشددت ​السلطات البريطانية​ في وقت سابق، على أن "العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في ​المملكة المتحدة​ أكبر بكثير من معطيات الإحصائيات الرسمية"، مشيرةً إلى أن "الجهات الطبية تجري حاليا فحوصا فقط على الأشخاص الذين يدخلون ضمن فئة الخطر أو تعتبر حالتهم الصحية حرجة".

ونصحت الحكومة هؤلاء الذين ترصد لديهم أعراض طفيفة بالبقاء في الحجر المنزلي وعدم التوجه إلى الأطباء.