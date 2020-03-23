منفذيّة الكورة بالحزب السوري القومي تختتم حملة التعقيم في قضاء الكورة

اختتمت منفذية ​الكورة​ في ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​، "حملة التعقيم التي نفذتها في مختلف بلدات الكورة، وذلك في إطار اجراءات ​الوقاية​ تصدّياً لخطر انتشار ​فيروس كورونا​". هذا وكانت الحملة قد بدأت في يومها الأول، ببلدات كوسبا، بصرما، ​كفرعقا​، كفرصارون، ​أميون​ ـ دار شمزين، دار ​بعشتار​، ​كفرحزير​، ​بشمزين​، بطرام وضهور الهوا، وفي يومها الثاني شملت بلدات: أنفة، التلة، عفصديق، فيع، بدبا، عابا، قلحات، بترومين، دده وبرسا. إضغط للمزيد

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