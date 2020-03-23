تقرير مستشفى بيروت: امتثال 5 اصابات للشفاء ومجموع الحالات المثبتة 59

اصدر ​مستشفى بيروت الحكومي​ الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس ​الكورونا​، أشار فيه إلى أنه "وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى 59 حالة، منها 9 إصابات تم نقلها من مستشفيات أخرى الى مستشفى بيروت الحكومي، وامتثال 5 إصابات بفيروس الكورونا للشفاء بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض".

وأشار التقرير إلى أنه "بناء لتوجيهات ​منظمة الصحة العالمية​ و​وزارة الصحة العامة​ تم اخراج حالتين مصابتين بفيروس الكورونا من المستشفى الى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج بشفاء المريض سريريا وإبلاغه بكافة التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي، لجهة التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية وكيفية تناول الطعام وكيفية التخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يوميا، وقد تم اعلامهم عن الجهات المختصة التي ستقوم بالاتصال بهم من أجل تحديد موعد وكيفية اجراء فحص الكورونا. وقد ابلغ الفريق الطبي المرضى بضرورة الاتصال بالصليب الاحمر على رقم 140 فور ظهور إحدى العوارض التالية: ارتفاع في درجة الحرارة - سعال او عطس او رشح من الانف - ألم في الحنجرة - صعوبة في التنفس.

إن ​الصليب الاحمر اللبناني​ هو الجهة الصحية المجهزة لنقل أي مصاب بطريقة سليمة".

وأكد بيان المستشفى إلى ان "جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا 3 إصابات وضعها حرج".

