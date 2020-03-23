كركي:طرحنا ذهاب المضمون للصيدلية مباشرة وتحصيل المال لاحقا من الصيادلة

أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، أنه "تمت المصادقة على الموافقات للمعاملات عبر الإنترنت".
ولفت خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "هناك معاملات موجودة في مكاتب الضمان للأدوية المستعصية ، وسيتم إنجاز هذه المعلومات بشكل لا يسبب ضغط على المكاتب، والمعاملات الجديدة ستكون من خلال ذهاب المضمون إلى الصيادلة مباشرةً وسيتم تحصيل المال لاحقاً من الصيادلة، وهذا الموضوع مرهون بتعاون نقابة الصيادلة والإستشفاء.
وكان قد أصدر كركي، قرار قضى بإعطاء سلفة للمستشفيات عن شهر آذار 2020 على حساب المعاملات الإستشفائية المتوجبة لكل منها وحددت قيمة السلفة بمبلغ إجمالي وقدره / 000 191 916 57 / ل.ل.؛ موزعة بين المستشفيات شملت 120 مستشفى والأطباء". وجدد مطالبته الدولة الإسراع في تسديد الديون المتوجبة عليها لصالح الصندوق، وذلك تمكينا للمؤسسة من الاستمرار في تأدية خدماتها الصحّية والإستشفائية للمضمونين في ظل هذه الظروف الصعب".
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